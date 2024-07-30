Вчора, 29 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 5 ворожих цілей.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що сили оборони знищили 5 розвідувальних безпілотників, зокрема три «ZALA» та по одному «Орлан-10» і «Supercam».
Нагадаємо, що російська армія вкотре обстріляла дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Раніше повідомлялося, що російські війська минулої доби, 29 липня, обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Вчора, 29 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 5 ворожих цілей.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що сили оборони знищили 5 розвідувальних безпілотників, зокрема три «ZALA» та по одному «Орлан-10» і «Supercam».
Нагадаємо, що російська армія вкотре обстріляла дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Раніше повідомлялося, що російські війська минулої доби, 29 липня, обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.