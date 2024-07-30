Знищений безпілотник, ілюстраційне фото

Вчора, 29 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 5 ворожих цілей.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Зазначається, що сили оборони знищили 5 розвідувальних безпілотників, зокрема три «ZALA» та по одному «Орлан-10» і «Supercam».

Нагадаємо, що російська армія вкотре обстріляла дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Раніше повідомлялося, що російські війська минулої доби, 29 липня, обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.