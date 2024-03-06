Мобільна група ППО, фото з відкритих джерел

У ніч проти 6 березня українська протиповітряна оборона знищила 38 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що п'ять зенітних керованих ракет С-300 росіяни запустили з тимчасово окупованої території Донецької області. Водночас 42 «Шахедами» російські військові вдарили із чотирьох напрямків — мису Чауда та Балаклави, що в тимчасово окупованому Криму, а також із Курської області та Приморсько-Ахтарська у РФ.

Безпілотники збили в межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.