Мобільні групи ППО. Фото: Анатолій Штефан Штирлиц

У середу, 8 травня, росіяни запустили понад 50 ракет та більш ніж 20 «Шахедів» по інфраструктурі у семи областях України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російські окупанти цілили по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях.

«Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні… Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму», — заявив Володимир Зеленський.

За даними командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука, загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник. З них Сили оборони знищили 59 цілей: 39 ракет та 20 дронів.

Зокрема, російська армія вночі запустила по Україні:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської області РФ);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (з Криму);

4 крилаті ракети «Калібр» (з акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область РФ, акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракету «Іскандер-К» (з Криму).

Нагадаємо, що російські війська вчора, 7 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.