У середу, 8 травня, росіяни запустили понад 50 ракет та більш ніж 20 «Шахедів» по інфраструктурі у семи областях України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що російські окупанти цілили по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях.
«Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні… Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму», — заявив Володимир Зеленський.
За даними командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука, загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник. З них Сили оборони знищили 59 цілей: 39 ракет та 20 дронів.
Зокрема, російська армія вночі запустила по Україні:
Нагадаємо, що російські війська вчора, 7 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
У середу, 8 травня, росіяни запустили понад 50 ракет та більш ніж 20 «Шахедів» по інфраструктурі у семи областях України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що російські окупанти цілили по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях.
«Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні… Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму», — заявив Володимир Зеленський.
За даними командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука, загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник. З них Сили оборони знищили 59 цілей: 39 ракет та 20 дронів.
Зокрема, російська армія вночі запустила по Україні:
Нагадаємо, що російські війська вчора, 7 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.