Сили ППО на Одещину уразили 18 ворожих дронів. Постраждалих та загиблих серед цивільних немає.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових обʼєктах прибережної зони. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО», — йдеться в повідомленні.

Обстріл Одещини 6 березня / Фото: Сили оборони півдня Обстріл Одещини 6 березня / Фото: Сили оборони півдня

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено рекреаційний обʼєкт, газогін та житлові будинки. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.

Обстріл Одещини 6 березня / Фото: Сили оборони півдня Обстріл Одещини 6 березня / Фото: Сили оборони півдня Обстріл Одещини 6 березня / Фото: Сили оборони півдня

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Також 5 березня, внаслідок російських ударів по Херсонській області поранень зазнали двоє цивільних.

Впродовж доби російські війська нанесли 328 ударів по шести містах та селах Запорізької області впродовж доби. Били із авіації, РСЗВ, артилерії. Також запускали безпілотники.