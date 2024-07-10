В ніч на 10 липня росіяни випустили по Україні 5 ракет та 20 безпілотників типу «Shahed» з Криму та Курської області РФ. Частин з них вдалося збити.
Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил.
Так, вночі противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, ще 20 БпЛА запустили з території Росії.
Повітряні сили збили 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.
«Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», — сказано в повідомленні.
Разом з цим, портова інфраструктура Одещини зазнала атаки ракетами.
«Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей», — додали в прес-службі.
Нагадаємо, що раніше в Україну прибула третя система Patriot від Німеччини.
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В ніч на 10 липня росіяни випустили по Україні 5 ракет та 20 безпілотників типу «Shahed» з Криму та Курської області РФ. Частин з них вдалося збити.
Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил.
Так, вночі противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, ще 20 БпЛА запустили з території Росії.
Повітряні сили збили 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.
«Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», — сказано в повідомленні.
Разом з цим, портова інфраструктура Одещини зазнала атаки ракетами.
«Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей», — додали в прес-службі.
Нагадаємо, що раніше в Україну прибула третя система Patriot від Німеччини.