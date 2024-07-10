Безпілотник типу «Shahed». Фото з відкритих джерел

В ніч на 10 липня росіяни випустили по Україні 5 ракет та 20 безпілотників типу «Shahed» з Криму та Курської області РФ. Частин з них вдалося збити.

Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил.

Так, вночі противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, ще 20 БпЛА запустили з території Росії.

Повітряні сили збили 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

«Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», — сказано в повідомленні.

Разом з цим, портова інфраструктура Одещини зазнала атаки ракетами.

«Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей», — додали в прес-службі.

Нагадаємо, що раніше в Україну прибула третя система Patriot від Німеччини.