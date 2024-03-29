У ніч проти 29 березня сили протиповітряної оборони збили 26 раке та 58 ударних безпілотників типу Shahed, якими російська армія намагалася атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що вночі росіяни завдали ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, запустивши різні типи ракет та ударні дрони. Усього росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу:
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Так, у результаті протиповітряного бою вдалося знищили 84 повітряні цілі:
Нагадаємо, що у ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
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У ніч проти 29 березня сили протиповітряної оборони збили 26 раке та 58 ударних безпілотників типу Shahed, якими російська армія намагалася атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що вночі росіяни завдали ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, запустивши різні типи ракет та ударні дрони. Усього росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу:
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Так, у результаті протиповітряного бою вдалося знищили 84 повітряні цілі:
Нагадаємо, що у ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».