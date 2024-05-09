Дрон Shahed-136. Фото з depositphotos

У ніч проти 9 травня російська армія запустила по території України 20 «Шахедів».

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, російський ворог запустив 20 безпілотників типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 дронів на Одещині.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.