Вночі 26 травня російські військові атакували Україну 14 ракетами та понад трьома сотнями безпілотників типу «Shahed-131/136».

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

Росіяни випустили по території країни:

— 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області в РФ);

— 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків —Саратовська область — РФ);

— 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ — РФ, мис Чауда – Крим).

Українській ППО вдалося знищити 43 повітряних цілі: 12 ракет та 31 дрон.

Робота української ППО 26 травня. Фото: Повітряні Сили України

«Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях», — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що над Миколаївською областю знищили 3 російських дрони типу «Shahed 131/136». У Коблівській громаді вибухова хвиля від збиття БПлА пошкодила вікна у закладі дошкільної освіти. Обійшлося без постраждалих.