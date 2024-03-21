Підрозділи ППО ЗСУ захищає україньске небо. Фото: Mykhalchuk Serhii

У ніч проти 21 березня сили оборони знищили 31 ракету, якою РФ атакувала Україну.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що росіяни завдали удару з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, запустивши ракети з російських міст Волгодонськ та Енгельс.

За даними Повітряних сил, ракети заходили з півночі, основний напрямок удару був на Київ. Водночас українська ППО знищила усі цілі в Київській області.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

Нагадаємо, що за добу, з 20 по 21 березня, ворог чотири рази обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.