Збитий дрон-камікадзе Shahed-136, фото з відкритих джерел

У ніч проти 3 липня росіяни атакували Україну 12 повітряними цілями. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 11 ворожих об’єктів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що російська армія випустили по Україні крилаті ракети «Іскандер», авіаційні ракети Х-59 та ударні дрони Shahed.

За результатами бойової роботи українська ППО знищила:

1 з 3 крилатих ракет «Іскандер-К»;

4 авіаційних ракет Х-59;

5 ударних дронів Shahed та один розвідувальний дрон «Орлан-10».

Основним напрямком удару була Дніпропетровщина, додав Микола Олещук.

Нагадаємо, що російські війська у вівторок, 2 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 15 зазнали поранень.

Раніше повідомлялось, що вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.