Автомобіль організації World Central Kitchen (WCK). Фото: Mohammed Saber/EPA

У Газі унаслідок обстрілу загинуло семеро волонтерів World Central Kitchen — благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах.

Про це повідомляє The Guardian.

Загиблі громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини.

Вказується, що загиблі їхали в двох брендованих автомобілях. Волонтери координували пересування з армією Ізраїлю, але попри це потрапили під обстріл дорогою від складу, де вони розвантажили понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги.

«Це не лише атака на WCK, це атака на гуманітарні організації, які з’являються в найжахливіших ситуаціях, коли продовольство використовується як зброя війни. Це непростимо», — сказала генеральна директорка World Central Kitchen Ерін Гор.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що проводить «ретельний аналіз» того, що сталося.

Нагадаємо, що проект World Central Kitchen також працював і у Миколаєві в 2022 році під час повномаштабного вторгнення РФ. Волонтери роздавали близько 4200 порцій безкоштовних обідів на добу.