Смертельне ДТП на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Вранці, 16 травня на автодорозі Р-06 «Благовіщенське-Миколаїв» сталась дорожньо-транспортна аварія за участю легкового автомобіля Renault Kangoo та вантажівки Scania.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Смертельне ДТП на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Смертельне ДТП на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що на місце направлено відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення.

За даними рятувальників, в результаті зіткнення на місці загинув водій легкового автомобіля. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого чоловіка 1963 року народження.

Наразі причини та обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на проспекті Центральному 138 В, біля кафе «New York Street Pizza», водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь» зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.

Нагадаємо, що у Миколаєві на перетині вулиць Крилова та Білої зіткнулись автомобіль Nissan Rogue та мотоцикл Viper, постраждали двоє підлітків.