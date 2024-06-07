У Снігурівці та більшості сел поруч через відсутність світла на насосних станціях тимчасово немає водопостачання.

Про це написав керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Знеструмлення насосних станцій повʼязано з введенням в дію графіків погодинних відключень електроенергії.

— Водопостачання буде відновлено одразу після подачі електроенергії до насосних станцій, — повідомив він.

Нагадаємо, що стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.