У Снігурівці та більшості сел поруч через відсутність світла на насосних станціях тимчасово немає водопостачання.
Про це написав керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.
Знеструмлення насосних станцій повʼязано з введенням в дію графіків погодинних відключень електроенергії.
— Водопостачання буде відновлено одразу після подачі електроенергії до насосних станцій, — повідомив він.
Нагадаємо, що стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.
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У Снігурівці та більшості сел поруч через відсутність світла на насосних станціях тимчасово немає водопостачання.
Про це написав керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.
Знеструмлення насосних станцій повʼязано з введенням в дію графіків погодинних відключень електроенергії.
— Водопостачання буде відновлено одразу після подачі електроенергії до насосних станцій, — повідомив він.
Нагадаємо, що стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.