Сьогодні, 24 березня, у Миколаївській області сили та засоби протиповітряної оборони знищили два російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомило повітряне командування «Південь»

Зазначається, що наші бійці збили БпЛА «Supercam» та безпілотник оперативно-тактичного рівня.

«Протягом дня, 24 березня 2024 року, на Миколаївщині протиповітряною обороною півдня України знищено 2 російські розвідувальні БПЛА – один «Supercam» та один безпілотник опертивно-тактичного рівня», – йдеться в повідомленні.

Над Миколаївщиною сили оборони знищили два безпілотники, ілюстрація: повітряне командування «Південь»

Нагадаємо, уночі, 24 березня, Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 18 ракет та 25 «Шахедів», запущених росіянами.

Протягом 23 березня російські війська завдали чотири ракетних ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.

Також зазначається, що вночі, 24 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили три російських БпЛА типу «Shahed-136/131» у Миколаївській області.