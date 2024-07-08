Миколаївські спортсмени завоювали три медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики.
Про це повідомляє відділення НОК України в Миколаївській області.
Зазначається, що чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді до 23 років відбувся у Луцьку.
За результатами змагань спортсмени здобули наступні нагороди:
Нагадаємо, що миколаївський боксер Максим Зіневич виборов золоту нагороду на всеукраїнському турнірі з боксу.
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Миколаївські спортсмени завоювали три медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики.
Про це повідомляє відділення НОК України в Миколаївській області.
Зазначається, що чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді до 23 років відбувся у Луцьку.
За результатами змагань спортсмени здобули наступні нагороди:
Нагадаємо, що миколаївський боксер Максим Зіневич виборов золоту нагороду на всеукраїнському турнірі з боксу.