Миколаївські спорсмени. Фото: відділення НОК України в Миколаївській області

Миколаївські спортсмени завоювали три медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики.

Про це повідомляє відділення НОК України в Миколаївській області.

Зазначається, що чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді до 23 років відбувся у Луцьку.

За результатами змагань спортсмени здобули наступні нагороди:

Борис Слободський – чемпіон у ваговій категорії до 55 кг (сума двоборства — 180 кілограмів);

– чемпіон у ваговій категорії до 55 кг (сума двоборства — 180 кілограмів); Руслана Кузікова – срібна призерка (сума двоборства —164 кілограмів);

– срібна призерка (сума двоборства —164 кілограмів); Ярослав Кирток – срібний призер у ваговій категорії до 81 кілограмів (сума двоборства — 220 кілограмів).

Нагадаємо, що миколаївський боксер Максим Зіневич виборов золоту нагороду на всеукраїнському турнірі з боксу.