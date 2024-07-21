Ядерний арсенал США, ілюстративне фото з відкритих джерел

Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) в суботу, 20 липня, оприлюднило оновлені дані про стан ядерних боєголовок в американській армії.

Про це йдеться на сайті відомства.

Згідно з даними NNSA, станом на вересень 2023 року американський ядерний арсенал складає 3748 ядерних боєголовок. Це на 88% менше, ніж у 1967 році, коли арсенал досяг рекордного рівня в 31 255 боєголовок.

Зазначається, що з 1994 по 2023 фінансовий рік (який закінчується 30 вересня) Сполучені Штати розібрали 12 088 ядерних боєголовок, зокрема 405 з вересня 2020 року. Наразі приблизно 2000 ядерних боєголовок виведені з експлуатації і чекають на демонтаж.

«З 30 вересня 1991 року кількість нестратегічних ядерних озброєнь США (носії малого і середнього радіусу дії. – прим.) скоротилася більш як на 90%», – йдеться в повідомленні Національного управління ядерної безпеки США.

Назагал, як свідчать опубліковані дані, запас ядерної зброї США залишається відносно стабільним протягом останніх семи років. США в останні два роки не публікували актуальної інформації про свій ядерний арсенал, посилаючись на те, що ці дані можуть поставити під загрозу національну безпеку країни.

Нагадаємо, НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї перед загрозою, що зростає, з боку Росії та Китаю. Крім того, між членами Альянсу проводилися консультації щодо виведення ракет зі сховища та переведення їх у бойову готовність.