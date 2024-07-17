Нещодавно японська делегація зустрілася з працівниками Міжнародного аеропорту «Львів». Під час зустрічі були представлені авіакомпанії, які готові відновити авіасполучення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту.

Серед потенційних компаній були представлені Windrose, AirBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian та Swiss.

«Тішимося, що попри усі складнощі війни, продовжуємо працювати з нашими партнерами та планувати спільні, можливі інвестиційні проєкти», — повідомляє пресслужба аеропорту.

Авіакомпанії, які можуть першими повернутися в Україну, ілюстрація Міжнародний аеропорт «Львів»

Нагадаємо, за перші шість місяців 2024 року уражені понад 30 російських військових літаків.