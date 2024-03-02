ДТП у центрі Миколаєва, архівне фото

В 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.

Дану статистику озвучив очільник поліції Миколаївщини Сергій Махно під час інтервьʼю на ТРК «МАРТ».

Загалом за рік в межах регіону сталось 3 239 аварій. Кількість постраждалих в ДТП становить 1363 людини, з яких 222 особи є дітьми.

За фактом аварії правоохоронцями було розпочато 407 кримінальних проваджень. Сергій Махно пояснює, мова про йде про випадки, в яких люди або загинули, або постраждали в момент аварії.

Варто зазначити, що 49 випадків аварій відбулись через водіїв, які були у стані алкогольного спʼяніння.

Серед основних причин аварій дорогах:

порушення правил маневрування,

проїзду перехресть і пішохідних переходів, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції,

керування транспортом у нетверезому стані.

Пік аварійності припав на осінь 2023 року. В поліції зазначили, що частіше за все ДТП відбувались у вечірні години з 17:00 по 18:00.

Нагадаємо, станом на жовтень 2023 року патрульна поліція Миколаївської області зареєструвала 2224 ДТП, з яких 35% аварій з загиблими або травмованими.