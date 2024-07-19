Затримання правопорушника, фото: поліція в Одеській області

У п’ятницю, 19 липня, біля одеського ринку «Привоз» сталася стрілянина за участі правоохоронця.

Про це повідомила поліція Одеської області.

«Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку «Привоз» трапився конфлікт за участю перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським. Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря», — йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, біля ринку «Привоз» патрульні зупинили автомобіль BMW. У водія патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти освідування відмовлявся.

«Біля службового авто зібрався натовп людей, які намагалися допомогти чоловіку втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Патрульний застосував щодо порушниці спецзасіб - балончик із газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил», — повідомляє поліція.

Зазначається, що правооронць діяв відповідно до протоколу 13 статті 46 Закону України «Про національну поліцію».

Правоохоронці додали, що під час штовханини водій намагався втекти. Чоловіка та жінку доправили до відділення поліції.

Слідчі поліції кваліфікували подію як насильство щодо працівника правоохоронного органу — стаття 345 Кримінального кодексу України.

Крім цього, стосовно водія, який порушив правила дорожнього руху та відмовився проходити освідування на стан спʼяніння, складено адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці невідомий підійшов до авто та вистрілив у чоловіка, який перебував там. Наразі правоохоронці намагаються знайти та затримати нападника.