Обмін полоненими у грудні 2023 року. Фото СБУ

В Україні створюють інформаційну систему з питань поводження з полоненими, в яку включать інформацію про оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільних полонених та зниклих безвісти. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну Постанову.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

«Документ унормовує функціонування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та електронну взаємодію між зацікавленими органами державної влади», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, до бази даних інформаційної системи включать інформацію про:

оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора;

цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;

осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Постанова також удосконалює роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими — зокрема, унормовує діяльність громадських приймалень Координаційного штабу та надає права щодо функціонування відповідних регіональних центрів.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Росії проти України у російському полоні загинули понад 100 цивільних українців, з них одна дитина.

Раніше повідомлялося, що вранці 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

В Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, наразі перевіряється.

Згодом, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною. «Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — зазначив він.

Нагадаємо, звільнений з полону військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Михайло Діанов розповів, що росіяни поводилися з полоненими з «Азовсталі» як з тваринами — роздягали, били, заклеювали скотчем та принижували.