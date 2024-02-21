Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволила створення «Українського логістичного пункту» поза межами України для координації приймання та транспортування військових вантажів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Окрім синхронізації процесів у наданні військової допомоги, обліку, моніторингу та контролю, налагоджується ще логістика постачання.

«Ця постанова дозволила запуск «Українського логістичного пункту» поза межами держави. Фактично, це український підрозділ при міжнародному Хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською», ― наголосив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

До складу «Українського логістичного пункту» входять представники Міноборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ та інших державних органів (за згодою). Це дозволить налагодити координацію з прийому та транспортування вантажів, а також координувати переміщення українських військових для навчання за кордоном.

За словами Станіслава Гайдера, до цього діяльність українського персоналу на міжнародному Хабі партнерів ніяк нормативно не була врегульована, що спричиняло низку фінансових, адміністративних та організаційних складностей.

Відтепер, коли міжнародну допомогу доставляють в Україну, Генштаб розподіляє її між складовими Сил безпеки і оборони для досягнення найбільш ефективного та раціонального використання. Транспортуванням по підрозділах займаються підрозділи логістики Сил оборони.

«Завдяки цій постанові ми зможемо синхронізувати дані отриманої допомоги на рівні держави. Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті», — пояснив Станіслав Гайдер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структуру.