Військовий, підозрюваний у держзраді. Фото: пресслужба суду

Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту військового, підозрюваного у держзраді. Йому інкримінують перехід на сторону росіян під час окупації Херсонщини.

Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, в період окупації Херсонської області той погодився на пропозицію військовослужбовців РФ та перейшов на бік ворога.

В подальшому, за даними слідства, він надавав інформацію про місця проживання військовослужбовців ЗС України, учасників АТО, осіб, які надавали допомогу українським Збройним силам, що в подальшому призвело до їх незаконного затримання. При цьому, він особисто приймав участь в арештах, йдеться у повідомленні суду.

«Наприкінці квітня 2022 року, разом з військовослужбовцями РФ підозрюваний затримав та посадив в автомобіль, маркований буквою «Z», двох жителів села, де він мешкав раніше. Під час руху, він наносив їм удари, вимагаючи повідомити інформацію про місцезнаходження їх односельця, колишнього учасника АТО. За межами села, він продовжив погрожувати і наносити удари чоловікам, які перебували на колінах з одягненими на голову мішками», — йдеться у повідомленні.

Також, за матеріалами справи, він неодноразово відвідував підвальне приміщення однієї з баз відпочинку, де утримувався місцевий мешканець і вдягаючи боксерські рукавиці наносив йому удари руками і ногами, вимагаючи повідомити інформацію про можливе зберігання зброї та боєприпасів.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний стежив за подружжям своїх односельців та передавав інформацію військовослужбовцям РФ. В подальшому, у будинку подружжя провели обшук, їх затримали і вони близько трьох місяців незаконно утримувались представниками країни-агресора та піддавались психологічному і фізичному примусу.

Згідно показів свідків, він неодноразово контактував з військовослужбовцями РФ та вживав разом з ними алкогольні напої.

У судовому засіданні підозрюваний заперечив свою провину. Зазначив, що дійсно контактував з окупантами, проте нікого не бив, а сам піддавався фізичному насильству з їхнього боку.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, які містять зокрема численні покази свідків, та заслухавши думки сторін, слідчий суддя Володимир Лященко постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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