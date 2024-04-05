Мешканець Закарпаття, який намагався доставити сигарети до Угорщини дронами, піде під суд. Фото: БЕБ

На Закарпатті за спробу незаконного переміщення сигарет безпілотниками до Угорщини судитимуть місцевого мешканця.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Детективи БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого мешканця, який намагався перемістити через кордон незаконно виготовлені сигарети без акцизних марок.

Слідством встановлено, що чоловік в інтернеті познайомився із мешканцем Угорщини та домовився про продаж тютюнових виробів за значно нижчою за ринкову вартістю.

Надалі обвинувачений придбав нелегальні тютюнові вироби без марок акцизного податку, безпілотники та підшукав місце для їх запуску, зазначили в БЕБ.

Детективи вилучили понад три тисячі пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, чотири безпілотника, зарядні батареї до них, пульти управління та ноутбуки із відповідним програмним забезпеченням.

Наразі справа скерована до суду.

Раніше у Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 4,8 тисячі пачок безакцизних сигарет на 336 тисяч гривень.