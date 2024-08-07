Сумська область. Ілюстраційне фото

На Сумщині проводять обов’язкову евакуацію у пʼятьох громадах Сумського району. Мова йде про 23 населених пункта, де живуть 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Зазначається, що 7 серпня, Володимир Артюх підписав відповідне розпорядження і воно набуло чинності цього ж дня. Насамперед планують евакуювати родини з дітьми.

«Ситуація на Сумщині досить напружена. Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області — це робота нашої протиповітряної оборони», — додав начальник Сумської ОВА.

За словами Артюха, для евакуації підготовані маршрути, є безпечні місця, куди перемістять евакуйованих.

Нагадаємо, Україна проводить евакуацію своїх громадян з небезпечних районів Лівану. Станом на зараз вже вивезли 30 людей.