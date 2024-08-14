Супутник зафіксував пожежу на російському аеродромі «Саваслейка». Знімок NASA

Супутники NASA зафіксували пожежу в районі військового аеродрому «Саваслейка» в Нижньогородській області після нічної дронової атаки.

Про це пише російська служба «Радіо Свобода» з посиланням на знімок NASA.

Журналісти зазначили, що пожежу в районі аеродрому зафіксували супутники системи стеження NASA, що відстежують загоряння на поверхні Землі. Також факт вибуху на території авіабази підтверджує геолокація одного з відео очевидців.

«На цій авіабазі, серед іншого, базуються винищувачі МіГ-31К, носії ракет «Кинджал», якими Росія завдає ударів по Україні», — додали у публікації.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ повідомило про атаку українських безпілотників на військові об'єкти в РФ. За заявами російських військових, протягом ночі було збито 117 безпілотників та 4 тактичні ракети.