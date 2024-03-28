Засідання спеціальної комісії з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, фото: Антон Табунщик

В Миколаївській області 65 людям погодили виплати матеріальної допомоги в рамках «Турботи».



Про це повідомив перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик у Facebook.

Зазначається, що виплати отримають діти та дорослі, які мають онкологічні, онкогематологічні, орфанні та інші важкі хвороби. Зокрема, й важкі травми, отримані через російські обстріли.

«Сьогодні провів перше цього року засідання спеціальної комісії з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. Вона працює в рамках обласної програми соціального захисту населення «Турбота». Виплату в рамках цієї програми люди можуть отримувати одноразово на рік», — повідомив Антон Табунщик.

Він підкреслив, що загалом було розглянуто 70 поданих людьми заяв.

«Також погодили матеріальну допомогу родинам загиблих у будівлі Миколаївської обласної ради 29 березня 2022 року», — додав Антон Табунщик.

Нагадаємо, комплексну програму соціального захисту населення «Турбота» затвердили рішенням Миколаївської обласної ради у листопаді 2020 року. Програма передбачає надання допомоги, а також виконання певних заходів щодо соціального захисту вразливих верств населення.