Людмила Навальна, мати російського опозиційного політика Олексія Навального. Скриншот з відео

Матері російського опозиціонера Олексія Навального Людмилі віддали тіло померлого сина.

Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х.

«Тіло Олексія віддали матері. Дякую всім, хто вимагав цього разом із нами. Поки Людмила Іванівна в Салехарді. Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи буде влада заважати провести його так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію в міру її надходження», — повідомила Кіра Ярмиш.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Політикові було 47 років.

20 лютого Людмила Навальна записала відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з вимогою видати їй тіло сина. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не коментуватиме це, назвавши видачу тіла «не справою Кремля».

Хто такий Олексій Навальний?

Олексій Навальний — російський політик, опозиціонер та громадський діяч, засновник Фонду боротьби з корупцією. В 2019 році Мінюст Росії визнав ФБК іноземним агентом.

У серпні 2020 рокус стало відомо, що Навального отруїли препаратом з групи «Новичок». Отруєння сталося у готельному номері в Томську, у літаку політику стало погано. Його негайно госпіталізували, а потім доставили на лікування до Німеччини.

Журналістське розслідування дійшло висновку, що отруєння причетні співробітники російської ФСБ. Сам політик заявляв, що за отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

Після одужання Навальний повернувся до РФ, де був заарештований.

У січні 2021 року ФБК Навального опублікував розслідування про палац біля Чорного моря, який, ймовірно, належить президенту Росії Володимиру Путіну.

У жовтні 2021 року Олексій Навальний став лауреатом премії Сахарова.

Після повернення до РФ суд замінив політику умовний термін реальним у справі «Ів Роше».

У березні 2022 року суд засудив Навального до дев'яти років колонії загального режиму, звинувативши його в шахрайстві під час збирання донатів та «неповагу» до суду. У серпні 2023 року його засудили до 19 років колонії особливого режиму у справі щодо організації «екстремістської спільноти».

Ставлення Навального до України

В одному з інтерв'ю у 2014 році російський політик заявив, що Крим залишиться в складі, проте визнав, що півострів «був захоплений з обурливим порушенням усіх міжнародних норм».

«Крим ㅡ це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?.. З погляду політики та відновлення справедливості те, що потрібно зробити зараз у Криму, — це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», — сказав тоді Навальний.

Проте після повномасштбаного вторгнення Росії в лютому 2023 року Олексій Навальний назвав Крим територією України.