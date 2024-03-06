Наслідки російської атаки по Одесі 2 березня 2024 року. Архівне фото: Суспільне Одеса

Сьогодні, 6 березня, внаслідок ворожого ракетного обстрілу російськими окупантами по портовій інфрастуктурі Одеси загинуло п'ятеро людей.

Про це розповів речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді».

«6 березня ворог наніс удар по портовій інфрастуктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації», – сказав Дмитро Плетенчук.

Як відомо, вранці 6 березня російська армія атакувала Одесу. Це відбулося під час візиту до міста президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

У момент атаки глава держави був з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

Грецьке видання Protothema стверджує, що ціллю російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського. Вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів він місцеперебування грецької делегації.

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.