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У Закарпатській області дорогою в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний напад і він помер.

Про це повідомили в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Вказується, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу військовозобов’язаному, у якого стався напад, та викликав швидку допомогу. Однак медики не змогли врятувати чоловіка.

Наразі обласний військкомат призначив службову перевірку за цим фактом.

«Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого», — зазначили там.

Нагадаємо, що у військовій частині на Миколаївщині одразу після прибуття помер мобілізований мешканець селища Ширяєво Одеської області. Чоловік хворів на епілепсію.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві судитимуть двох мешканців Нової Одеси за використанням пневматичної гвинтівки та вбивство військовослужбовця.