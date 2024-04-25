Протитанкова міна. Фото з відкритих джерел

На ворожій вибухівці у Херсонській області підірвався аграрій.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що подія трапилася у полі, що між селами Костирка та Нововознесенське. Під час обробки землі тракторист наїхав на міну.

«Внаслідок детонації трактор загорівся. Лише дивом чоловік, котрий був за кермом, не отримав травм на полі, де потенційно заміновано майже 280 000 гектарів землі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території Миколаївської області з початку повномасштабної війни вибухотехніки ДСНС знешкодили 22,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, 67 них — авіабомби.

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