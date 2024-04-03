На Миколаївщині тракторист підірвався на боєприпасі. Фото: ДСНС

Вчора, 2 квітня в селі Любомирівка, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За інформацією ДСНС, під час руху трактора з навісним обладнанням ґрунтової дорогою між полями, культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

В результаті події водій не постраждав і трактором зміг виїхати з небезпечної ділянки. Механічних ушкоджень зазнав тільки культиватор.

Нагадаємо,з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.

Раніше повідомлялося, що 28 грудня, в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.