Вчора, 2 квітня в селі Любомирівка, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
За інформацією ДСНС, під час руху трактора з навісним обладнанням ґрунтової дорогою між полями, культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
В результаті події водій не постраждав і трактором зміг виїхати з небезпечної ділянки. Механічних ушкоджень зазнав тільки культиватор.
Нагадаємо,з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.
Раніше повідомлялося, що 28 грудня, в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.
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Вчора, 2 квітня в селі Любомирівка, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
За інформацією ДСНС, під час руху трактора з навісним обладнанням ґрунтової дорогою між полями, культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
В результаті події водій не постраждав і трактором зміг виїхати з небезпечної ділянки. Механічних ушкоджень зазнав тільки культиватор.
Нагадаємо,з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.
Раніше повідомлялося, що 28 грудня, в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.