Володимир Зеленський Дональд Трамп, фото: Getty Image

Колишній президент США Дональд Трамп, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, заявив про своє бажання організувати переговори між Україною та Росією.

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп назвав розмову з президентом України «дуже хорошою» і заявив, що, ставши президентом Сполучених Штатів, принесе мир у світ і завершить війну.

«Ціную, що президент Зеленський сконтактував зі мною, оскільки я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання», – написав Трамп.

Нагадаємо, нещодавно під час телефонної розмови Зеленський та Трамп домовились обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Нагадаємо, на початку липня радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У штабі Трампа розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.