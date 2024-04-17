Юлія Навальна, фото з відкритих джерел

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія дала інтерв'ю після смерті чоловіка журналісту Time Саймону Шустеру. Вона зауважила, що великою помилкою України є ігнорування антивоєнних росіян.

Юлія Навальна заявила, що начебто українська влада має пам’ятати про росіян, які не налаштовані проти України адже – «це вочевидь не війна Росії. Це війна Путіна». А війну підтримує «агресивна меншість».

«Хороші росіяни» – дуже погана фраза. Я вважаю, що вони (Україна – прим.) просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко очікувати, що вони вийдуть на вулицю, бо, як я вже сказала, не всі люди – герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що їх ігнорувати – помилка уряду України», – заявила вона.

Крім того, за її словами, одна з причин, чому вона на виборах в Україні підтримувала Володимира Зеленського була Олена Зеленська.

«Чесно кажучи, коли в Україні відбулися останні президентські вибори, одна з причин, через яку я підтримувала Зеленського і сподівалася на його перемогу, була в тому, що мені дуже подобалася його дружина. Вона мені дуже симпатична», – сказала Юлія Навальна.

Саймон Шустер також попросив прокоментувати заяву The Washington Post про те, що Олена Зеленська не буде присутня на виступі президента Джо Байдена, тому що Юлія Навальна мала сидіти поряд з нею.

«Чесно кажучи, я прочитала про це The Washington Post. До цього я не знала, що її теж запросили. Я вважаю, що якщо те, що написано в The Washington Post – правда; якщо вона не приїхала через мене, то мені дуже шкода. Я навіть не знала, що вона там буде», – сказала вона.

На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже «все залежить не лише від неї».

Нагадаємо, Європейський союз ввів санкції проти 33 людей та двох організацій через смерть опозиційного російського політика Олексія Навального у виправній колонії.