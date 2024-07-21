У неділю, 21 червня, 20-річний хлопець впав у річку Дніпро в Києві після обриву тролея. Рятувальники продовжують пошуки.
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.
Зазначається, що обстежили 2500 квадратних метрів дна річки. За інформацією Нацполіції, вдалося зʼясувати, що під час обриву троса на атракціоні був хлопець, віком орієнтовно до 30 років.
Поліція Києва заявила, що у воду впав 20-річний хлопець. За цим фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
частина 2 статті 272 — порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей;
частина 3 статті 367 — службова недбалість, що спричинила загибель людини.
Нагадаємо, що 13 травня, 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві.
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У неділю, 21 червня, 20-річний хлопець впав у річку Дніпро в Києві після обриву тролея. Рятувальники продовжують пошуки.
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.
Зазначається, що обстежили 2500 квадратних метрів дна річки. За інформацією Нацполіції, вдалося зʼясувати, що під час обриву троса на атракціоні був хлопець, віком орієнтовно до 30 років.
Поліція Києва заявила, що у воду впав 20-річний хлопець. За цим фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
частина 2 статті 272 — порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей;
частина 3 статті 367 — службова недбалість, що спричинила загибель людини.
Нагадаємо, що 13 травня, 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві.