Центральний районний суд Миколаєва. Фото пресслужби суду

Слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Галина Подзігун відправила під арешт трьох миколаївців, підозрюваних у розповсюдженні канабісу, амфетаміну та PVP.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотань, 29-річний миколаївець розкладав по місту наркотики. Для цієї діяльності він залучив кількох осіб, які ніде офіційно не працювали.

«В період з липня 2023 по квітень 2024 року підозрюваний самостійно, або залучаючи інших фігурантів провадження здійснювали фасування та безконтактний збут наркотичних та психотропних речовин – PVP, амфетаміну і канабісу. При цьому на початку липня 2023 року підозрюваний придбав понад 200 грам PVP, близько 8 грам амфетаміну та біля 15 грам канабісу, з метою подальшого зберігання та збуту», — йдеться у повідомленні.

У ході санкціонованого обшуку на початку квітня 2024 року за місцем мешканця підозрюваного та 22-річної фігурантки провадження вилучено психотропну речовину, загальною вагою понад 400 грамів.

У судовому засіданні з розгляду клопотань підозрювані не надавали пояснень по суті підозри, водночас просили застосувати щодо них запобіжні заходи не пов’язані з триманням під вартою.

За результатами розгляду, слідчий суддя Галина Подзігун постановила застосувати стосовно 29-річного підозрюваного та 22-річної підозрюваної запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Щодо ще одного учасника групи — у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 1 мільйон гривень.

Раніше мешканецю Первомайської громади, що на Миколаївщині, повідомили про підозру. За даними поліції, він зберігав вдома майже три кілограми канабісу та понад 20 кілограмів коноплі.