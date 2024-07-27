Ізраїльська армія здійснила удар по школі у місті Дейр-ель-Балах, що в центрі Сектору Гази, оскільки там нібито перебували бойовики ХАМАС, які керували командним центром. У результаті загинули десятки людей.

Про це повідомили в заяві Армії оборони Ізраїлю.

За словами ізраїльських військових, ХАМАС використовував цей комплекс для планування та здійснення атак на Ізраїль. Також вони нібито зберігали там велику кількість зброї.

«Перед ударом було вжито багатьох заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, зокрема використання відповідних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку», — йдеться в заяві.

Палестинське Міністерство охорони здоров'я повідомило, що внаслідок удару загинули щонайменше 30 людей, а понад 100 отримали поранення. Відомство стверджує, що жертви атаки були цивільними.

BBC перевірило відео з місця події, на якому видно завали та поранених дітей.

Конфлікт між Ізраїлем та Сектором Гази

Як відомо, зранку 7 жовтня 2023 року ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики. Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

8 жовтня палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.