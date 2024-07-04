Російський дрон. Фото: Getty Images

У ніч проти 4 липня росіяни атакували Україну 22 повітряними цілями. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 21 ворожий об’єкт.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що усі безпілотники запускали з території Курської області у РФ.

Збиття безпілотників фіксували в межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що жоден із дронів не долетів до столиці — їх усі ліквідували на підступах.

Нагадаємо, що впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.