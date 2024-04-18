У ніч проти 18 квітня сили протиповітряної оборони збили всі 13 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни випустили 13 «Шахедів» із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (окупований Крим).
Усі дрони вдалося знищити у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Для збиття залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони України.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську. Після обстрілів Очакова травмувались четверо людей.
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У ніч проти 18 квітня сили протиповітряної оборони збили всі 13 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни випустили 13 «Шахедів» із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (окупований Крим).
Усі дрони вдалося знищити у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Для збиття залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони України.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську. Після обстрілів Очакова травмувались четверо людей.