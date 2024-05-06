Пожежа на заводі Diehl. Фото bz-berlin.

У берлінському районі Ліхтерфельді третю добу не можуть загасити пожежу на заводі, що належить компанії Diehl.

Про це пише Tagesspiegel.

На місці пожежі на вулиці Ам Штіхканал чергують 10 пожежних команд, повідомив офіційний представник пожежної служби.

Він не зміг сказати, коли завершиться боротьба з вогнем, але визнав: «все, що ще може горіти, згорить». Представник пожежної служби пояснив, що вода не може потрапити на всі об'єкти, що горять, тому спеціалізовані компанії почнуть зносити залишки будівлі з 6 травня. Інакше до деяких джерел вогню пожежникам не дістатись.

Раніше стало відомо, що у Берліні 3 травня сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T.