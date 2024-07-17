Застосунок «Дія», фото з відкритих джерел

Підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».

Про запуск послуги 17 липня повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили один із найочікуваніших сервісів у Дії — електронне бронювання. Від сьогодні керівники компаній, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати своїх співробітників за кілька кліків на порталі Дія», — написав він.

Для бронювання працівників необхідно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить відповідність працівників вимогам та надішле результати щодо кожного співробітника в особистий кабінет. У разі позитивної відповіді інформація в застосунку «Резерв+» буде оновлена для відповідного працівника.

Михайло Федоров зазначив, що раніше роботодавець мав збирати документи, підписи й чекати на результат після подачі заяви, що інколи займало кілька тижнів. Нова послуга в Дії покликана прискорити цей процес і зробити його прозорим, усунувши людський фактор.

«Під час бета-тестування перевірили, як працює сервіс, весь процес електронного бронювання триває до години», — наголосив Федоров.

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 липня закінчився термін оновлення військово-облікових даних. Для тих, хто оновлює дані після закінчення встановленого терміну передбачені штрафи. З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+».

Як відомо, у вівторок, 16 липня, в останній день оновлення військово-облікових даних, біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Києві утворилися величезні черги з чоловіків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані мали можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки. Крім того, з 25 червня у Миколаєві військовозобов'язані можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.