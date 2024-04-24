У Дніпрі затримала чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків через Інтернет / Фото: Офіс Генпрокурора

У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі наркотиків через інтернет, за які він щомісяця отримував щонайменше пів мільйона гривень.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, чоловік організовував свій «бізнес» користуючись Телеграм-каналами та інтернет-форумами для пошуку клієнтів. Наркотики та психотропні речовини він розсилав поштою, ховаючи їх в іграшки та побутову техніку.

За попередніми оцінками, його злочинна діяльність приносила щонайменше пів мільйона гривень прибутку на місяць.

Правоохоронці затримали чоловіка, який для збереження анонімності постійно змінював номери телефонів, одягався в темні окуляри та головні убори.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі, вилучили кілька кілограм особливо небезпечного психотропу. Цей наркотик зʼявився у 2017 році та ідентифікований Управлінням боротьби з наркотиками США як найпоширеніший серед синтетичних канабіноїдів.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У Дніпрі затримала чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків через Інтернет / Фото: Офіс Генпрокурора У Дніпрі затримала чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків через Інтернет / Фото: Офіс Генпрокурора У Дніпрі затримала чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків через Інтернет / Фото: Офіс Генпрокурора

Примітка: відповідно статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, мешканця Южноукраїнська Миколаївської області затримали на продажі психотропних речовин.