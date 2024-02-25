У дронах українського виробництва буде ШІ. Фото з Telegram Андрія Єрмака

У суботу, 24 лютого, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння співробітництва у сфері безпеки та оборони, згідно з яким у дронах українського виробництва вбудовано буде ШІ.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зауважив, що цей меморандум має «конкретну мету» — підсилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ в безпілотники українського виробництва.

«Ми повинні бути на крок попереду в технологічній війні. І чітко розуміємо завдання, які стоять перед нами. ШІ у сучасній війні — це необхідність», — наголосив Андрій Єрмак.

Справка:

Helsing — це компанія, що розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології. Вона є партнером німецького концерну Rheinmetall, а ще співпрацює з Міноборони Німеччини. В Україні компанія діє з 2022 року.

Нагадаємо, протягом року Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для України.