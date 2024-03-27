У Флориді дітям до 14 років заборонили мати облікові записи в соціальних мережах, фото з відкритих джерел

У штаті Флорида в США прийняли закон, що забороняє дітям до 14 років мати власні облікові записи в соціальних мережах.

Про це йдеться в пресрелізі офісу губернатора штату Рон ДеСантіса.

Відповідно до закону, компанії повинні використовувати зовнішню систему перевірки для підтвердження віку майбутніх користувачів мережі.

Зазначається, що облікові записи дітей, молодших за 14 років, мають бути видалені з соціальних мереж.

«Соціальні медіа завдають шкоди дітям різними способами. Закон дає батькам більше можливостей захистити своїх дітей», – повідомив губернатор Рон ДеСантіс.

Також він додав, що закон захищає здатність жителів Флориди залишатися анонімними в мережі.

Нагадаємо, що Євросоюз визнав соціальну мережу X (Twitter) найбільшим джерелом поширення дезінформації. У зв’язку з цим віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова закликала соціальну мережу посилити пильність в боротьбі з російською дезінформацією напередодні виборів у США та ЄС.