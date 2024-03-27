На мапі Fortnite відтворили Майдан Незалежності, кошти за гру надходитимуть на відбудову зруйнованої лікарні на Миколаївщині

Одна з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite додала собі TheDonationMap, на якій в деталях відтворений Майдан Незалежності в Києві. Гуляючи Майданом Незалежності, гравці зможуть допомагати у відбудові України, а саме — у відновленні Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.

Про це повідомляє UNITED24.

«Після двох років повномасштабної війни ми все частіше звертаємося до креативних ідей та нестандартних комунікацій, щоб нагадати світові, що Україна потребує підтримки. Ми віримо, що інтеграція в одну з найпопулярніших у світі ігор допоможе привернути увагу до України та відновити медичну амбулаторію в Миколаївській області. Тільки подумайте: за час вторгнення росія пошкодила понад 1500 лікарень, з них 195 — майже повністю зруйновані. Це колосальна шкода медичній галузі нашої країни. З відбудованою амбулаторією люди зможуть повернутися в село, а отже туди повернеться й саме життя. Погодьтеся, це хороший мотив залишити свій аватар, щоб провести ніч у Fortnite», ― зауважила Ярослава Гресь, координаторка платформи UNITED24.

Що більше часу гравець проводить на TheDonationMap, то більше грошей піде на відновлення через фандрайзингову платформу UNITED24.

«Ініціатива #TheDonationMap дозволяє будь-якій людині задонатити свій час, досліджуючи мапу. Гравцеві не потрібно робити нічого, окрім як залишатися онлайн якомога довше», – йдеться у повідомленні.

Fortnite — одна з найпопулярніших онлайн-ігор у світі, в якій станом на 2024 рік зареєструвалося понад 500 млн гравців. Генерувати нові локації або мапи тут можуть не лише розробники, а й незалежні творці. Кожна така мапа монетизується, коли гравець проводить на ній багато часу, виконуючи завдання чи купуючи скіни.

Ідея #TheDonationMap належить паризькому офісу агенції Havas Play, а київська агенція Havas Dgtl Kyiv втілила задум у життя ― створила докладну мапу Майдану Незалежності.

Долучитись до благодійної ініціативи просто:

▪ Під’єднайтеся до мапи №1992-2531-2170 у грі Fortnite.

▪ Грайте або просто залишайте свій аватар на мапі якомога довше. Кожна секунда, проведена у грі, збільшує суму пожертв, які допоможуть рятувати життя. Чим більше буде гравців і чим довше вони залишатимуться на мапі, тим швидше будуть зібрані кошти на відновлення амбулаторії.

▪ Заохочуйте друзів та колег-геймерів долучитись та зробити внесок у життєво важливу справу за допомогою #TheDonationMap.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.