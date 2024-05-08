У середу, 8 травня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру Херсона. Пошкоджені колії.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
«Зранку, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста», — йдеться у повідомленні.
Наразі рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ тимчасово обмежений до Миколаєва, звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами, всі 99 пасажирів у безпеці, додають у компанії. Решта поїздів «Укрзалізниці» продовжує рух за графіком.
Нагадаємо, що російські війська вчора, 7 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.
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У середу, 8 травня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру Херсона. Пошкоджені колії.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
«Зранку, 8 травня, країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста», — йдеться у повідомленні.
Наразі рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ тимчасово обмежений до Миколаєва, звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами, всі 99 пасажирів у безпеці, додають у компанії. Решта поїздів «Укрзалізниці» продовжує рух за графіком.
Нагадаємо, що російські війська вчора, 7 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.