У Києві побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32 ОМБр Олександра. Ймовірно, нападниками виявилися троє неповнолітніх хлопців.

Про це сестра потерпілого розповіла в соцмережах, а поліція Києва написала про початок розслідування інциденту.

Напад стався ввечері 21 червня. За попередніми даними слідчих, через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички.

Наслідки бійки. Фото: сестра потерпілого Наслідки бійки. Фото: сестра потерпілого

Сестра потерпілого розповіла в своїх соцмережах, що Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини, наймолодший з яких зробив зауваження про зачіску колишнього військового.

«Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається», — написала сестра потерпілого.

За її словами, поліція, яка прибула на виклик, повезла всіх у відділок, взяла покази, але зрештою відпустила нападників.

У поліції стверджують, що доставили всіх учасників інциденту до відділку для з’ясування обставин. Там надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для оцінки ушкоджень.

Подію зареєстрували за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. За це загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або пробаційний нагляд до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.

Раніше повідомлялось, що кількість українців, які вважають, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни, активно зменшується — зараз їх менше 40%.