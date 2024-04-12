У Києві знайшли урни з прахом на пустирі. Фото: прокуратура

У Києві оголосили підозру 26-річному співробітнику приватної ритуальної служби, який викинув 20 урн із прахом на пустир.

Про це повідомили у столичній прокуратурі.

Зазначається, що у березні на пустирі на вулиці Сирецькій були знайдені урни з прахом. Встановлено, що до однієї з приватних ритуальних служб Києва звертались рідні померлих для організації кремації та надання інших ритуальних послуг. Після кремації прах покійного поміщали в урну крематорію, а потім його пересипали в урну замовника.

Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався. Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху.

«Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій. Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах», — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що чотирьом учасникам організованої групи, двоє з яких є колишніми правоохоронцями, повідомили про підозру. Вони налагодили у Миколаєві незаконний ритуальний бізнес.