В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку», — повідомили у КМВА.

На місці прцюють підрозділи ДСНС. Своєю чергою Мер Києва Віталій Кличко додав, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.

«Звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці», — повідомив згодом Віталій Кличко.

Згодом мер Києва повідомив про двох постраждалих жінок, яким медики надають допомогу на місці. В них — гостра реакція на стрес.

«У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири», — написав Віталій Кличко.

У Києві уламки ракети впали на багатоповерхівку / Фото: КМДА

Нагадаємо, зранку, 27 червня, на Миколаївщині внаслідок збиття російської ракети уламки впали на трасу. В результаті падіння уламків поранення отримав водій вантажівки також пошкоджено його автомобіль.