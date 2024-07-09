Наслідки ударів по Києву. Фото: поліція

Після російського удару по Києву наразі відомо про 33 загиблих людей, у тому числі 4 дітей, поранено 117.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Станом на 17:00 від ракетного удару російських нелюдів в Києві загинуло 33 людини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Зазначимо, що до ліквідації наслідків на місці обстрілу було задіяно більше 700 поліцейських, які разом із рятувальниками, нацгвардійцями та мешканцями міста розбирали завали.

Станом на 9 липня рятувальні робити на території дитячої лікарні у Києві завершено.