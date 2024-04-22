Станом на 22 квітня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Донорство — допомога, яку неможливо нічим замінити. Вона ніде не продається, її не завозять з-за кордону — ми самі забезпечуємо кров’ю тих, хто її потребує. Передусім це військові — вчасне переливання крові може на 60% знизити смертність від поранень. Але потрібна кров і цивільним — жертвам російських обстрілів, дітям і дорослим з тяжкими захворюваннями, пацієнтам під час операцій», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Станом на 22 квітня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Донорство — допомога, яку неможливо нічим замінити. Вона ніде не продається, її не завозять з-за кордону — ми самі забезпечуємо кров’ю тих, хто її потребує. Передусім це військові — вчасне переливання крові може на 60% знизити смертність від поранень. Але потрібна кров і цивільним — жертвам російських обстрілів, дітям і дорослим з тяжкими захворюваннями, пацієнтам під час операцій», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».