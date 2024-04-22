Донор здає кров. Фото: «НикВести»

Станом на 22 квітня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

«Донорство — допомога, яку неможливо нічим замінити. Вона ніде не продається, її не завозять з-за кордону — ми самі забезпечуємо кров’ю тих, хто її потребує. Передусім це військові — вчасне переливання крові може на 60% знизити смертність від поранень. Але потрібна кров і цивільним — жертвам російських обстрілів, дітям і дорослим з тяжкими захворюваннями, пацієнтам під час операцій», — розповідає співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Миколаїв: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Вінниця: всі групи крові

Дніпро: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Херсон: 1-, 2+, 3+/-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Івано-Франківськ: 1-, 4-

Тернопіль: 1+/-, 3-, 4-

Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-

Одеса: 1-, 2-, 3-, 4-

Львів: 1-, 2-, 3-, 4-

Київ: 1+, 2+

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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